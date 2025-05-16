Стало известно, с чего начнутся переговоры РФ и Украины в Стамбуле

РИА Новости: глава МИД Турции выступит перед началом переговоров Киева и Москвы

Перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле ожидается выступление главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ожидается выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире», — говорится в сообщении.

В Стамбуле 16 мая должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Делегацию со стороны Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны Москвы — помощник президента РФ Владимир Мединский, которого сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее на Украине признали отсутствие необходимости визита Путина в Стамбул.