На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, с чего начнутся переговоры РФ и Украины в Стамбуле

РИА Новости: глава МИД Турции выступит перед началом переговоров Киева и Москвы
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Перед началом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле ожидается выступление главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ожидается выступление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире», — говорится в сообщении.

В Стамбуле 16 мая должны пройти первые с марта 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Делегацию со стороны Киева возглавит министр обороны Рустем Умеров, со стороны Москвы — помощник президента РФ Владимир Мединский, которого сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее на Украине признали отсутствие необходимости визита Путина в Стамбул.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами