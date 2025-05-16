Украинские СМИ сообщили, что Ермак, Сибига и Умеров находятся в Стамбуле

На Украине сообщили, что Ермак, Сибига и Умеров провели встречу с Келлогом

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров находятся в Стамбуле. Украинская сторона встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и представителями Европы, сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Ермак, Сибига и Умеров также встречались с советниками по национальной безопасности Германии, Великобритании и Франции.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио по прилете в Стамбул направился на встречу с главами МИД Турции и Украины. В это же время турецкая делегация прибыла к месту проведения переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегация от Анкары, которую возглавил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, прибыла сюда в сопровождении бронеавтомобиля, писало РИА Новости. По данным агентства, также у места проведения переговоров собрались около 100 журналистов.

Утром 16 мая в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи. На 10:45 мск запланированы переговоры между делегациями Киева, Анкары и Вашингтона. При этом в 12:30 должны состояться переговоры между представителями РФ, Украины и Турции.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему власти страны не согласны на 30-дневное перемирие на Украине.