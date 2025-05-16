На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили, что Ермак, Сибига и Умеров находятся в Стамбуле

На Украине сообщили, что Ермак, Сибига и Умеров провели встречу с Келлогом
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров находятся в Стамбуле. Украинская сторона встретилась со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и представителями Европы, сообщает издание «Общественное. Новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Ермак, Сибига и Умеров также встречались с советниками по национальной безопасности Германии, Великобритании и Франции.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио по прилете в Стамбул направился на встречу с главами МИД Турции и Украины. В это же время турецкая делегация прибыла к месту проведения переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегация от Анкары, которую возглавил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, прибыла сюда в сопровождении бронеавтомобиля, писало РИА Новости. По данным агентства, также у места проведения переговоров собрались около 100 журналистов.

Утром 16 мая в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи. На 10:45 мск запланированы переговоры между делегациями Киева, Анкары и Вашингтона. При этом в 12:30 должны состояться переговоры между представителями РФ, Украины и Турции.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему власти страны не согласны на 30-дневное перемирие на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами