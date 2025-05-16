Российский посол раскрыл, что будет в пакете с мирным договором по Украине

Яковенко: прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором

Прекращение огня на Украине будет в пакете с мирным договором, и только полноценный мирный договор может гарантировать мир России и Европе. Об этом в интервью с РИА Новости заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Прекращение огня пойдет в пакете с мирным договором, и чем скорее он будет заключен, тем лучше для Украины», — заявил собеседник агентства.

Яковенко добавил, что инициатива президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле дает реальный шанс мирному урегулированию на Украине, кроме того, она позволяет устранить угрозу эскалации конфликта с Западом.

Среди прочего чрезвычайный и полномочный посол напомнил, что России и Европе нужен прочный мир, который может быть гарантирован только полноценным мирным договором. Яковенко указал, что замораживание конфликта неким перемирием, за которым последуют вязкие переговоры с неопределенным исходом, не помогут двусторонним отношениям.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле назвали время начала прямых переговоров России и Украины.