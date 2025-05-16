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Телеканал «Звезда» сообщил о выезде делегации РФ на переговоры с Украиной

«Звезда»: делегация РФ выехала во дворец Долмабахче на переговоры с Украиной
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская делегация покинула гостиницу и выехала на переговоры с украинской стороной во дворец Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Российская делегация выезжает из гостиницы в Стамбуле, предположительно, во дворец Долмабахче», — говорится в сообщении.

Агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что перед этим российская делегация провела встречу с представителями США. При этом РИА Новости пишет, что информации о вероятности переговоров делегаций России и США до трехсторонней встречи нет.

Незадолго до этого завершилась встреча делегации Украины с представителями США и Турции в Стамбуле.

После нее планируется встреча делегаций от Москвы, Киева и Анкары.

Ожидается, что российско-украинская встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегацию РФ возглавит помощник президента страны Владимир Мединский, а делегацию Украины — министр обороны государства Рустем Умеров. Анкару, в свою очередь, будет представлять министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Ранее генсек НАТО повторил фразу про мяч, комментируя начало переговоров в Стамбуле.

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