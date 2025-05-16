Турецкая делегация прибыла к месту, где пройдут переговоры Москвы и Киева

Делегация Турции прибыла к месту проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Турецкая делегация прибыла к месту проведения переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что встреча состоится в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Делегация от Анкары, которую возглавил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, прибыла сюда в сопровождении бронеавтомобиля.

По данным агентства, также у места проведения переговоров собрались около 100 журналистов.

До этого в турецком внешнеполитическом ведомстве рассказали, что 16 мая в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи. На 10:45 мск запланированы переговоры между делегациями Киева, Анкары и Вашингтона. При этом в 12:30 должны состояться переговоры между представителями РФ, Украины и Турции.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще накануне. Как отметил возглавивший делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, власти страны настроены на конструктивный диалог с Украиной и «поиск возможных развязок» для урегулирования кризиса.

Украинскую делегацию, в свою очередь, возглавил министр обороны государства Рустем Умеров. Немецкая газета Berliner Zeitung допустила, что Киев может попытаться использовать участие Мединского во встрече как повод для срыва переговоров с Москвой.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Стамбул, чтобы проконтролировать ход переговоров.