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В Стамбуле завершились переговоры Украины, Турции и США

ТАСС: встреча делегаций Украины, США и Турции завершилась в Стамбуле
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Emrah Gurel/AP

Переговоры между делегациями Украины, США и Турции завершились в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком министерстве иностранных дел.

Встреча стартовала примерно в 10:45 мск. Переговорщики из трех стран беседовали чуть больше одного часа.

США на трехсторонней встрече представляли государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник президента Кит Келлог и посол страны в Турции Томас Баррак. От Украины в переговорах приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. От Турции — глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

Ожидается, что в 12:30 в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стартуют российско-украинские переговоры. Также на встрече будет присутствовать делегация от Анкары.

При этом российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Возглавивший делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва настроена на конструктивный диалог с Киевом и «поиск возможных развязок» для урегулирования кризиса.

Ранее журналисты узнали, что Мединский планирует встретиться с представителем Госдепа США в Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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