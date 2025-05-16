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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции

МИД Украины объявил о начале переговоров с США и Турцией

Трехсторонние переговоры между представителями Украины, США и Турции начинаются в Стамбуле. Об этом сообщило украинское министерство иностранных дел в Telegram-канале.

Публикация дополнена кадрами с места событий. На них видно, как переговорщики из трех стран идут к месту проведения встречи и параллельно ведут беседу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции, в американскую делегацию вошли государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента страны Кит Келлог. Также в переговорах примет участие посол Вашингтона в Анкаре Томас Баррак.

Украину на встрече представляют министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель военного ведомства Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак.

16 мая в Стамбуле должны пройти две трехсторонние встречи. В 10:45 мск состоятся переговоры между делегациями Киева, Анкары и Вашингтона. При этом на 12:30 мск запланирована встреча переговорщиков из РФ, Украины и Турции.

Российская делегация прибыла в Стамбул еще накануне. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который сообщил о настрое Москвы на конструктивный диалог с Киевом и «поиск возможных развязок» в рамках урегулирования конфликта.

Ранее в Верховной раде Украины оценили необходимость поездки президента РФ Владимира Путина в Стамбул.

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Переговоры в Стамбуле
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