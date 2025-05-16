Названо время встречи делегаций России, Турции и Украины в Стамбуле

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле (время совпадает с московским). Об этом сообщил источник РИА Новости в МИД Турции.

В ведомстве добавили, что в этот же день в 10:45 запланирована встреча делегаций Турции, США и Украины. При этом источник агентства добавил, что Россия будет ждать украинскую сторону на переговоры в Стамбуле с 10:00 мск.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского прибыла в Турцию 15 мая. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что украинские власти могут использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации в Стамбуле для срыва переговоров.

Ранее в США раскрыли намерения Украины в преддверии переговоров.