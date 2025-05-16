В Турции состоится встреча Мединского с представителем Госдепа США Энтоном

Помощник президента РФ Владимир Мединский и директор по политическому планированию государственного департамента США Майкл Энтон проведут встречу в турецком городе Стамбуле в преддверии российско-украинских переговоров. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

В материале подчеркивается, что американский чиновник не будет присутствовать на переговорах между делегациями РФ, Украины и Турции.

16 мая в Стамбуле пройдут две трехсторонние встречи. В 10:45 мск в расположенном в городе рабочем офисе президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали переговоры между представителями Украины, США и Турции. На 12:30 запланировано начало российско-украинских переговоров с участием делегации от Анкары.

При этом делегацию РФ, прибывшую в Турцию накануне, возглавил Мединский. Руководителем украинской делегации был назначен министр обороны страны Рустем Умеров, а руководителем турецкой делегации — министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Как писало агентство Reuters, США на переговорах с РФ в Турции представит директор по политическому планированию государственного департамента Майкл Энтон. Прибывший в Стамбул глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, в свою очередь, не планирует контактировать с российскими переговорщиками.

Ранее экс-депутат Верховной рады раскрыл единственный вопрос, который интересует Украину на переговорах с РФ.