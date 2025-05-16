Килинкаров: украинцев в Стамбуле интересует лишь прекращение огня

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле интересует лишь один вопрос – проблема прекращения огня. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Я убежден, что директива, которую получила украинская делегация, направлена на решение исключительно одного вопроса – прекращения огня», — подчеркнул он.

По словам украинского политика, другие вопросы представители Украины не намерены обсуждать в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Стамбульские переговоры должны начаться 16 мая.

Ранее сообщалось, что в Анкаре пока не подтвердили переговоры между Турцией, Россией, Украиной и США.