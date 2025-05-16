Стало известно, кто представит США на переговорах с РФ в Турции

США на переговорах с РФ в Турции представит директор по политическому планированию американского государственного департамента Майкл Энтон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства страны.

«Майкл Энтон будет представлять США <...> на переговорах с российской делегацией», — сказал источник.

16 мая государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в турецкий город Стамбул, где должна пройти встреча между российской и украинской делегациями. Дипломат прилетел, чтобы проконтролировать ход прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. При этом он не будет принимать участия во встречах с переговорщиками из РФ.

Как рассказали в турецком министерстве иностранных дел, 16 мая в 10:45 мск в Стамбуле пройдут трехсторонние переговоры делегаций Киева, Анкары и Вашингтона. На 12:30 мск запланирована встреча представителей РФ, Украины и Турции.

Российская делегация, которую возглавил помощник президента страны Владимир Мединский, прибыла в Стамбул еще 15 мая. Как рассказал Мединский, Москва настроена на конструктивный диалог с Киевом и «поиск возможных развязок» с целью урегулирования конфликта.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему власти страны не согласны на 30-дневное перемирие на Украине.