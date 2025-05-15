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Рубио не станет участвовать в переговорах с делегацией из России

Рубио заявил, что не станет встречаться с российскими делегатами в Стамбуле
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио 16 мая не будет принимать участие во встречах с делегатами из России в Стамбуле. Главу госдепа цитирует телеканал CNN.

«Они прислали сюда группу более низкого уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут проходить между Украиной и Россией, с участием наших турецких коллег, а также кого-то из нашей команды или членов нашей команды соответствующего уровня», — объяснил госсекретарь.

Он добавил, что в любом случае останется в Турции, чтобы проконтролировать прямые переговоры между РФ и Украиной.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.

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