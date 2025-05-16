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В Турции завершилась встреча Украины и стран Запада

В Стамбуле завершилась встреча Украины, Франции, Германии, Британии и США
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Кирилл Зыков/РИА Новости

В Стамбуле завершилась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака, министров иностранных дел и обороны республики Андрея Сибиги и Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщают украинские СМИ.

Также украинская делегация провела встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Киттом Келлогом. Подробности встреч не приводятся, но украинская сторона заявляла, что хотела бы узнать перед переговорами с Россией мнение иностранных союзников и Турции.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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