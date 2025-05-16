Стало известно о планах Трампа после поездки по странам Персидского залива

Reuters: Трамп вернется в Вашингтон после поездки по странам Персидского залива

Президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон после своей поездки по странам Персидского залива. Об этом сообщает Reuters.

«Я возвращаюсь домой после турне по Персидскому заливу», — приводит агентство его слова.

Также глава Белого дома заявил, что решение о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может быть принято в течение двух-трех недель.

До этого Sky News писало, что Путин обеспечил переговоры с Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. В материале отмечается, что Трамп «рад отдать России территории» Украины в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Рубио подчеркнул, пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным в ходе украинского урегулирования «ничего не произойдет».

Ранее в США раскрыли намерения Украины в преддверии переговоров.