На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому сообщили плохие новости о переговорах Путина и Трампа

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского
close
Alina Smutko/Reuters

Президент России Владимир Путин обеспечил переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Sky News.

«Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента», — говорится в сообщении телеканала.

В материале отмечается, что Трамп «рад отдать России территории» Украины в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Рубио подчеркнул, что пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным, в ходе украинского урегулирования «ничего не произойдет».

Ранее госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами