Зеленскому сообщили плохие новости о переговорах Путина и Трампа

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского

Президент России Владимир Путин обеспечил переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Sky News.

«Путин, похоже, обеспечил себе будущие переговоры, которые однозначно исключают участие Зеленского, но подразумевают присутствие американского президента», — говорится в сообщении телеканала.

В материале отмечается, что Трамп «рад отдать России территории» Украины в рамках урегулирования конфликта.

Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, время и место предполагаемой встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Рубио подчеркнул, что пока Трамп не сядет за стол переговоров с Путиным, в ходе украинского урегулирования «ничего не произойдет».

Ранее госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.