Украина не заинтересована в прекращении боевых действий, несмотря на заявления Киева о необходимости переговоров. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я считаю, что они все еще верят в то, что русских можно измотать и они сдадутся», — сказал он.

Профессор отметил, что на фоне начала процесса дипломатического урегулирования конфликта на Украине и потепления отношений между Россией и США Киев сближается с рядом стран Европы, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что европейские лидеры не должны мешать российско-украинским переговорам в Стамбуле, как это было в 2022 году.

По его словам, три года назад Москва и Киев почти достигли соглашения, однако окончанию конфликта на Украине тогда помешали политики, которые потом подвергли Венгрию нападкам, потому что она выступала за мир и прекращение боевых действий.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.