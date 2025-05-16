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Представители США, Украины и Турции прибыли на место встречи в Стамбуле

ТАСС: делегации США, Украины и Турции приехали на место встречи в Стамбуле
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Делегации Соединенных Штатов, Украины и Турции приехали на место встречи в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Переговорщики трех стран прибыли в офис президента республики Долмабахче в Стамбуле, где в 10:45 по местному времени ожидаются их переговоры. После этого там пройдет трехсторонняя встреча представителей РФ, Украины и Турции.

До этого стало известно, что США на переговорах с РФ в Турции представит директор по политическому планированию американского государственного департамента Майкл Энтон.

16 мая государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в турецкий город Стамбул, где должна пройти встреча между российской и украинской делегациями. Дипломат прилетел, чтобы проконтролировать ход прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. При этом он не будет принимать участия во встречах с переговорщиками из РФ.

Российская делегация, которую возглавил помощник президента страны Владимир Мединский, прибыла в Стамбул еще 15 мая. Как рассказал Мединский, Москва настроена на конструктивный диалог с Киевом и «поиск возможных развязок» с целью урегулирования конфликта.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему власти страны не согласны на 30-дневное перемирие на Украине.

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Переговоры в Стамбуле
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