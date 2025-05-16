Европа может ввести полное торговое эмбарго против России

Европа рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России. Об этом сообщает газета Politico.

«Полномасштабное торговое эмбарго против России является одним из возможных вариантов», — говорится в сообщении издания.

Сообщалось, что США в свою очередь также не пытаются нарастить объем торговли с Россией.

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России.

Несколькими днями ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявлял, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

На фоне санкций европейские страны начали готовить меры против российского «теневого флота». В феврале в ЕС заявили о стремлении получить новые полномочия, чтобы ограничить российский «теневой флот» после серии инцидентов в Балтийском море.

Ранее в Эстонии пожалели, что у нее нет возможности захватывать суда на Балтике.