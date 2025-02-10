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Европейские страны готовят меры против российского «теневого флота»

Politico: ЕС готовится к операции по захвату танкеров РФ в Балтийском море
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Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/Reuters

Европейские страны стремятся получить новые полномочия, чтобы ограничить российский «теневой флот» после серии инцидентов в Балтийском море. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

В декабре финские власти задержали судно Eagle S по подозрению, что оно саботировало подводные кабели, соединяющие Эстонию с Финляндией. Это событие, считает Politico, «стало новым фронтом в тайной войне между Россией и Западом».

«Теперь европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабных захватах нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море, сообщают два дипломата Евросоюза и два правительственных чиновника. В настоящее время они также разрабатывают новое законодательство, чтобы придать этим усилиям юридический вес», — говорится в материале.

По данным издания, в частности, предложения включают использование международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам. Если это не удастся, страны могут действовать самостоятельно, совместно вводя новые национальные законы для ареста кораблей.

По мнению экспертов и юристов по морскому праву, ввести меры против «теневого флота» РФ будет непросто, так как придется учитывать правовые ответные меры со стороны России, высокие финансовые затраты и обременительную логистику.

Накануне литовский премьер Гинтаутас Палуккас после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что стране необходимо более €30 млн для защиты подводных энергетических кабелей.

Ранее сообщалось, что Финляндия проведет свое расследование после взрывов на танкере «Коала».

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