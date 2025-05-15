Эстония сожалеет, что у нее нет возможности захватывать суда на Балтике

МВД Эстонии: у Таллина нет возможности останавливать суда в Балтийском море

У Эстонии нет возможностей для захвата судов в Балтийском море на фоне стремления Европы ограничить российский «теневой флот». Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает ERR.

«Не хватает возможностей, чтобы захватывать суда как с воды, так и с воздуха. Все эти элементы достаточно дороги, и эта угроза появилась совсем недавно. А эти инвестиции большие и требуют долгосрочного планирования», — подчеркнул он.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что попытка Эстонии задержать танкер Jaguar в нейтральных водах Балтийского моря — ни что иное, как акт пиратства.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в эстонские территориальные воды. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Позднее стало известно, что для обеспечения безопасности судна в ситуацию вмешался истребитель Су-35 из Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее европейские страны подготовили меры против российского «теневого флота».