В МИД заявили о легитимности встречи в Стамбуле, несмотря на истечение срока Зеленского

Легитимизация результатов переговоров в Стамбуле возможна, несмотря на истечение срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона анализировала законодательство Украины. В соответствии с ним полномочия Зеленского как легитимного руководителя страны закончились. Это все подчеркивается и принимается как в международном сообществе, так и в экспертном обществе, отметил дипломат.

Поэтому существуют риски, что достигнутые в Стамбуле договоренности, подписанные нелегитимным образом, могут привести к дезавуированию всех договоренностей, добавил Мирошник.

«А какие механизмы от его полноценной легализации, вхождения в правовое поле, я думаю, что это как раз вопрос переговорного процесса, который должен оговаривать переходные условия и каким образом этот документ может быть легализован», — уточнил Мирошник.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее сообщалось, что трехсторонние встречи по Украине состоятся в Стамбуле в 16 мая.