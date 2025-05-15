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Трехсторонние встречи по Украине состоятся в Стамбуле в пятницу

РИА: делегации России, Украины и Турции встретятся в Стамбуле 16 мая
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Делегации России, Украины и Турции намерены провести встречу по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией», — сказал источник.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщал агентству, что окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями в пятницу пока нет.

В настоящее время делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.

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