Трехсторонние встречи по Украине состоятся в Стамбуле в пятницу

Делегации России, Украины и Турции намерены провести встречу по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Завтра состоятся встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также РФ, Украиной и Турцией», — сказал источник.

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщал агентству, что окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американской делегациями в пятницу пока нет.

В настоящее время делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее в Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина.