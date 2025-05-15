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В Белом доме заявили о скорой встрече Трампа и Путина

Белый дом: встреча Трампа и Путина произойдет в самое ближайшее время
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РИА Новости/Reuters

Личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина произойдет очень скоро. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, пишет ТАСС.

«Когда наступит подходящее время, тогда президент [Трамп] будет в [одном] помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал он на организованной газетой Politico конференции по международной безопасности.

15 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сроки возможной встречи Трампа и Путина будут зависеть от результатов переговоров делегаций России и Украины, которые пройдут 16 мая в Стамбуле. Также он отметил, что личная встреча двух лидеров остается единственной возможностью для прорыва в переговорах по Украине.

В четверг Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта «ничего не произойдет», пока не состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

14 мая Трамп допустил встречу с Путиным в Стамбуле. Глава Белого дома заявил, что, несмотря на плотный график в рамках турне по арабским странам, сможет выделить время на визит в Турцию. Американский лидер отметил, что готов провести переговоры с Путиным ради «спасения множества жизней».

Несмотря на заявления Трампа о встрече, Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у президента РФ на 15 мая запланированы «рабочие встречи».

Ранее в МИД назвали слишком ответственной темой возможную встречу Путина и Трампа.

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