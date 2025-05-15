Мединский назвал плодотворной встречу с главой МИД Турции

Мединский сообщил, что встреча с Фиданом в Турции была плодотворной

Российская делегация провела плодотворную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле в преддверии переговоров с представителями Украины. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Подробно объяснили нашу позицию», — отметил он.

Мединский уточнил, что делегация РФ будет ждать украинских переговорщиков завтра, 16 мая, с 10:00.

Незадолго до этого в Стамбуле подошли к концу переговоры между Мединским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча продлилась около часа. Ее детали не раскрывались.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.