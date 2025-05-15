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В Стамбуле 16 мая пройдет встреча делегаций РФ, Украины, США и главы МИД Турции

Anadolu: встреча делегаций России, Украины и США состоится 16 мая в Стамбуле
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Кирилл Зыков/РИА Новости

В Стамбуле 16 мая пройдет встреча делегаций России, Украины, США и главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в турецком дипведомстве.

Утверждается, что в переговорах примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

До этого Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, глава Белого дома хочет, чтобы все как можно быстрее закончилось.

Рубио добавил, что США открыты к конструктивному диалогу и готовы использовать свои силы для достижения мира в любом ключе.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп высказался о своей миротворческой миссии.

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