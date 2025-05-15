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Трамп высказался о своей миротворческой миссии

Трамп заявил, что его приоритет — заканчивать конфликты, а не начинать
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основная задача на посту главы государства — заканчивать конфликты, а не начинать их. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Как президент, я считаю своим приоритетом прекращение конфликтов, а не их развязывание», — отметил Трамп во время своего выступления перед служащими военной базы США Эль-Удейд в Катаре.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, глава Белого дома хочет, чтобы все как можно быстрее закончилось.

Рубио добавил, что США открыты к конструктивному диалогу и готовы использовать свои силы для достижения мира в любом ключе.

14 мая агентство Reuters опубликовало список тех, кто будет участвовать в российско-украинских переговорах в Стамбуле от США. Отмечается, что в состав американской делегации вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее политолог заявил, что для России желателен выход США из переговоров по Украине.

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