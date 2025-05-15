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Захарова ответила на критику состава российской делегации в Стамбуле

Захарова: делегация РФ в Стамбуле готова вести разговор по широкому списку тем
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Пресс-служба МИД РФ

Россия направила в Стамбул команду профессионалов, готовых вести разговор по широкому списку тем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на критику состава российской делегации на Западе.

«В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально», — написала Захарова.

Она также посоветовала Западу брать и сажать Киев за стол переговоров.

Одним из тех, кто раскритиковал состав российской делегации, оказался глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. В своем посте Захарова привела отрывок из его заявления. В частности, министр сказал, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

Кроме того, с критикой команды, которую президент РФ Владимир Путин направил на переговоры в Стамбул, выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал «бутафорской» российскую делегацию и усомнился, что у ее членов есть мандат на принятие решений.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Ранее Трамп сообщил, от чего зависит прогресс в урегулировании по Украине.

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