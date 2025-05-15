Зеленский рассказал об ожиданиях от США и Турции по переговорам

Зеленский: ожидаем конкретики, во сколько будут встречи «сегодня или завтра»

Ожидаем от США и Турции конкретики, во сколько будем встречаться «сегодня или завтра». Об этом на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, и завтра будет там», — сказал он.

Зеленский добавил, что «нет конкретики», во сколько 15 мая состоится встреча.

До этого сообщалось, что Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее стали известны детали об участии США в переговорах в Стамбуле.