На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским

CNN: Зеленскому в Турции предстоит сделать неловкий выбор
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, прилетевший в Турцию, «стоит перед неловким выбором». Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам журналистов, главе Украины надо пробыть в Турции достаточно долго, чтобы президент США Дональд Трамп убедился в его готовности к переговорам с РФ. Но в то же время Зеленский не может находиться в Анкаре слишком долго, так как в противном случае он покажет, что отчаянно ждет встречи с представителями Москвы.

«Он должен либо отвергнуть российскую стамбульскую инициативу как слишком запоздалую, либо включиться в нее и, таким образом, начать совершенно новый путь в мирных переговорах», — подчеркивается в материале.

В то же время авторы публикации допустили, что решение президента РФ Владимира Путина не присутствовать на переговорах в Турции «уже могло окупиться». Речь идет об относительно спокойной реакции американского лидера на действия российского коллеги.

«Кремль в течение трех дней намеренно не уточнял, кого именно планирует отправить, оставляя надежду на то, что сам Путин все же приедет. Возможно, это была попытка поторговаться за двустороннюю встречу с Трампом, за четкие условия или уступки», — говорится в статье.

В ней уточняется, что в случае срыва переговоров Вашингтон сможет только ввести санкции против сторон конфликта. При этом РФ «не боится новых рестрикций и давления», отметили журналисты. На этом фоне они пришли к выводу, что решение Трампа по итогам встречи в Турции может оказаться одним из наиболее важных в рамках конфликта на Украине.

Прямые переговоры между представителями Москвы и Киева должны состояться 15 мая в Стамбуле. Сюда уже прибыла российская делегация — помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков.

Ранее в РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами