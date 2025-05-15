СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский, прилетевший в Турцию, «стоит перед неловким выбором». Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам журналистов, главе Украины надо пробыть в Турции достаточно долго, чтобы президент США Дональд Трамп убедился в его готовности к переговорам с РФ. Но в то же время Зеленский не может находиться в Анкаре слишком долго, так как в противном случае он покажет, что отчаянно ждет встречи с представителями Москвы.

«Он должен либо отвергнуть российскую стамбульскую инициативу как слишком запоздалую, либо включиться в нее и, таким образом, начать совершенно новый путь в мирных переговорах», — подчеркивается в материале.

В то же время авторы публикации допустили, что решение президента РФ Владимира Путина не присутствовать на переговорах в Турции «уже могло окупиться». Речь идет об относительно спокойной реакции американского лидера на действия российского коллеги.

«Кремль в течение трех дней намеренно не уточнял, кого именно планирует отправить, оставляя надежду на то, что сам Путин все же приедет. Возможно, это была попытка поторговаться за двустороннюю встречу с Трампом, за четкие условия или уступки», — говорится в статье.

В ней уточняется, что в случае срыва переговоров Вашингтон сможет только ввести санкции против сторон конфликта. При этом РФ «не боится новых рестрикций и давления», отметили журналисты. На этом фоне они пришли к выводу, что решение Трампа по итогам встречи в Турции может оказаться одним из наиболее важных в рамках конфликта на Украине.

Прямые переговоры между представителями Москвы и Киева должны состояться 15 мая в Стамбуле. Сюда уже прибыла российская делегация — помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел и министра обороны Михаил Галузин и Александр Фомин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков.

Ранее в РФ назвали условие для встречи Путина и Зеленского.