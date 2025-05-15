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Вылет Зеленского в Стамбул запланирован на 16:00

Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:00
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул из Анкары запланирован на 16:00 украинской государственной авиакомпанией Ukraine Air Enterprise. Об этом сообщает авиаресурс AirNav.

При этом неизвестно, будет ли присутствовать на борту сам украинский лидер или кто-то из членов делегации Украины, которые находятся в данный момент с визитом в столице Турции. Любые официальные данные о перелете в настоящее время отсутствуют. При этом прибытие борта в Стамбул запланировано на 16:54 местного времени (совпадает с Москвой).

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в МИД России назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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