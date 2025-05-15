Шанс на начало переговоров РФ и Украины в Стамбуле сохраняется

ТАСС: шанс на начало переговоров РФ и Украины в Стамбуле еще есть

Шанс на начало переговоров по Украине в Стамбуле сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул из Анкары запланирован на 16:00 украинской государственной авиакомпанией Ukraine Air Enterprise.

При этом неизвестно, будет ли присутствовать на борту сам украинский лидер или кто-то из членов делегации Украины, которые находятся в данный момент с визитом в столице Турции. Любые официальные данные о перелете в настоящее время отсутствуют. При этом прибытие борта в Стамбул запланировано на 16:54 местного времени (совпадает с Москвой).

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее стали известны детали о предстоящем старте переговоров России и Украины в Стамбуле.