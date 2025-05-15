Спецпосланник Трампа прибудет на переговоры по Украине в Стамбуле

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не отказывался от плана посетить Турцию 15 мая. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, Уиткофф все еще намерен посетить Турцию, несмотря на отсутствие известий о том, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Агентство Reuters писало, что госсекретарь США Марко Рубио вошел в состав американской делегации для переговоров в Стамбуле 15 мая. Он также принял участие во встрече глав МИД стран-участниц НАТО в Анталье. Вместе с Рубио США на переговорах по Украине будет представлять Уиткофф.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Дональд Трамп высказался о российской делегации в Стамбуле.