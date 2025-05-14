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Уиткофф рассказал о делегации США на переговорах по Украине в Стамбуле

Уиткофф заявил, что он и Рубио в пятницу поедут в Стамбул на переговоры
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Global Look Press

От Соединенных Штатов в Стамбул на переговоры по Украине в пятницу поедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявил сам Уиткофф, передает Reuters.

Спецпосланник американского президента также отметил, что не уверен в том, что президент России Владимир Путин будет присутствовать на мероприятии.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее администрация Эрдогана заявила, что не знает программу переговоров РФ и Украины.

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