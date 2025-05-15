На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре

Anadolu: встреча Эрдогана и Зеленского завершилась
close
Mustafa Kamaci/PPO/Reuters

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского завершилась спустя три часа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Переговоры президентов шли около трех часов.

15 мая днем прошла встреча двух лидеров.

Директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявлял, что президент Турции намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре все аспекты, связанные с событиями в конфликте на Украине.

Он также отмечал, что Эрдоган сообщит о том, что подходы Турции в урегулировании заключаются «в прекращении огня и начале мирных переговоров без промедления».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о том, что Владимир Зеленский определится с участием в переговорах после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, заявил, что российская делегация ожидает украинскую сторону в Стамбуле, а не в Анкаре.

Газета Sky News, ссылаясь на анонимного украинского официального лица, сообщила, что президент Украины примет решение относительно переговоров с Россией после встречи с Эрдоганом.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами