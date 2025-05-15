Встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского завершилась спустя три часа. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Переговоры президентов шли около трех часов.

15 мая днем прошла встреча двух лидеров.

Директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявлял, что президент Турции намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре все аспекты, связанные с событиями в конфликте на Украине.

Он также отмечал, что Эрдоган сообщит о том, что подходы Турции в урегулировании заключаются «в прекращении огня и начале мирных переговоров без промедления».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на сообщения о том, что Владимир Зеленский определится с участием в переговорах после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, заявил, что российская делегация ожидает украинскую сторону в Стамбуле, а не в Анкаре.

Газета Sky News, ссылаясь на анонимного украинского официального лица, сообщила, что президент Украины примет решение относительно переговоров с Россией после встречи с Эрдоганом.

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.