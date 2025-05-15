В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом

В Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Anadolu.

«Началась встреча президента Эрдогана с президентом Украины Зеленским в президентском комплексе», — говорится в сообщении.

Директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре все аспекты, связанные с событиями в конфликте на Украине.

Он также отмечал, что Эрдоган сообщит о том, что подходы Турции в урегулировании заключаются «в прекращении огня и начале мирных переговоров без промедления».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.