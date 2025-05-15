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В администрации Эрдогана рассказали о темах переговоров с Зеленским

Эрдоган обсудит с Зеленским все аспекты в контексте конфликта на Украине
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре все аспекты, связанные с событиями в конфликте на Украине. Об этом директор по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун написал в социальной сети X.

По его словам, Эрдоган и Зеленский обсудят «все аспекты последних событий» в контексте конфликта.

Он добавил, что Эрдоган сообщит о том, что подходы Турции в урегулировании заключаются «в прекращении огня и начале мирных переговоров без промедления».

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее, сам Путин и президент США Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.

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