В Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбуле

Песков: рано говорить о том, потребуют ли переговоры с Украиной участия Путина

Пока преждевременно говорить о том, потребуют ли российско-украинские переговоры участия президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подготовлена команда российских переговорщиков, состав определен, распоряжение президента России. Выработана переговорная позиция, и наша делегация находится в Стамбуле сегодня, 15 мая, в четверг. Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, — говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся украинские переговорщики или нет. Российская делегация ждет», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский назвал визит в Турцию посланием для Путина.