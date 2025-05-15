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Захарова спортивной аналогией описала проблемы Украины

Захарова: украинская делегация пока только крутится вокруг шеста микрофонов
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Evgenia Novozhenina/Reuters

На российской стороне правда, а украинская делегация на переговорах в Стамбуле лишь «крутится вокруг шеста микрофонов». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что «мяч на стороне России» в рамках переговоров, а также не слова главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что «перед ними стоит пустой стул, стул, на котором должен был сидеть Владимир Путин» в Стамбуле.

«Так мяч или стул? На нашей стороне не только мяч, но и правда», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, сейчас «на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов». На этом фоне, отметила дипломат, «НАТОвские хулиганы» «кричат с запасной скамейки» в преддверии переговоров в Стамбуле.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее в Кремле рассказали, почему Путин не поехал на переговоры в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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