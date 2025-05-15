Глава РФПИ оценил вклад Трампа для переговоров России и Украины

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говоря о переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил, что президент США Дональд Трамп и его союзники сделали невозможное возможным. Об этом он написал в соцсети X.

«Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и основные союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. <...> Если они (Переговоры. — «Газета.Ru») не будут сорваны в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что, несмотря на все трудности и ожесточенное сопротивление, прямые переговоры между Москвой и Киевом начнутся совсем скоро.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Песков прокомментировали возможный визит Трампа в Стамбул.