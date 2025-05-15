На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ оценил вклад Трампа для переговоров России и Украины

Дмитриев: Трамп и его союзники сделали невозможное возможным
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говоря о переговорах РФ и Украины в Стамбуле, заявил, что президент США Дональд Трамп и его союзники сделали невозможное возможным. Об этом он написал в соцсети X.

«Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и основные союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. <...> Если они (Переговоры. — «Газета.Ru») не будут сорваны в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что, несмотря на все трудности и ожесточенное сопротивление, прямые переговоры между Москвой и Киевом начнутся совсем скоро.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Песков прокомментировали возможный визит Трампа в Стамбул.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами