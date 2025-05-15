В Кремле прокомментировали возможный визит Трампа в Стамбул

Песков о возможном визите Трампа в Стамбул: мы не знаем, как пойдут переговоры

Все будут готовы приложить максимум усилий, чтобы переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были результативными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, как пойдут переговоры. Наша делегация ожидает украинских визави, которые пока не явились, Нужно дождаться, как пойдут переговоры, и все будут готовы приложить максимум усилий, чтобы они были результативными», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите президента США Дональда Трампа в Стамбул.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее в администрации Эрдогана рассказали, когда состоятся его переговоры с Зеленским.