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Песков ответил на вопрос, как делегация РФ будет сообщать Путину о переговорах

Песков: делегация РФ будет докладывать Путину о ходе переговоров как потребуется
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Александр Казаков/РИА Новости

Члены российской делегации будут докладывать президенту РФ Владимиру Путину о ходе переговоров с Украиной в Турции «как потребуется». Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как переговорщики будут сообщать Путину о результатах беседы.

«Как потребуется, так и будут докладывать», — ответил Песков.

11 мая российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Ожидается, что встреча состоится во второй половине дня 15 мая в турецком городе Стамбуле.

Делегацию РФ на переговорах возглавил помощник президента страны Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию прибыли начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков, заместители министра обороны и министра иностранных дел Александр Фомин и Михаил Галузин.

Как заявил Песков, российская делегация в Стамбуле с самого утра ждет своих визави с украинской стороны. Но они пока не связывались с представителями Москвы.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали о позиции Москвы на переговорах с Киевом.

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