Песков заявил, что делегация РФ ждет представителей Украины, которых пока нет

Песков: делегация РФ в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны, их пока нет

Российская делегация в Стамбуле с утра ждет визави с украинской стороны, их пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Российская делегация уже в Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский назвал визит в Турцию посланием для Путина.