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В Кремле высказались о готовности России провести переговоры с Украиной

Песков: о готовности РФ провести переговоры было известно заблаговременно
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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга, что о готовности России провести переговоры в Стамбуле было известно заблаговременно.

«То, что российская делегация будет 15 мая сегодня в Стамбуле, готовая для начала прямых переговоров, было заблаговременно известно всем», — заявил представитель Кремля.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что делегация России на переговорах с украинской стороной в Стамбуле имеет четкие инструкции от президента РФ Владимира Путина, делегация будет работать в рамках заданных главой государства полномочий. При этом Украина предпринимает попытки устраивать шоу вокруг стамбульских переговоров, уже звучали противоречащие заявления, резюмировал дипломат.

Утвержденную российским президентом делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Сами переговоры еще не начались — по данным МИД РФ, их перенесли на вторую половину дня по просьбе Турции. Сначала украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и, по данным Sky News, только после этого примет окончательное решение о переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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