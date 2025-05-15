МИД: делегация России в Стамбуле имеет четкие инструкции от Путина

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что делегация России на переговорах с украинской стороной в Стамбуле имеет четкие инструкции от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Рябков, делегация будет работать в рамках заданных главой государства полномочий.

Рябков также заявил, что Украина пытается устраивать шоу вокруг стамбульских переговоров, уже звучали противоречащие заявления.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее, сам Путин и президент США Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.