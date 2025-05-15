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Глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина

Глава МИД Франции Барро рассказал о пустом стуле, где должен был сидеть Путин
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул», на котором должен был сидеть президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах в Турции по конфликту на Украине. Его слова приводит телеканал Sky News.

По его словам, «Украина сдержала свое слово», а Владимир Зеленский прибыл с делегацией на переговоры, чтобы добиваться мира.

«Но напротив них – пустой стул, стул, на котором сегодня вечером должен был сидеть Владимир Путин», — сказал Барро.

Накануне Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен обсудить с Соединенными Штатами введение новых санкций, чтобы «схватить за горло» Россию. Барро подчеркнул, что США и Европа должны «готовиться к разрушительным санкциям», чтобы остановить Россию на Украине.

Ранее в Госдуме назвали главную тему на переговорах с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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