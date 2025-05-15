Эксперт объяснил, почему в состав делегации РФ в Стамбуле вошли представители МО

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле вошли представители Минобороны. По его мнению, в ходе диалога будут прорабатываться вопросы линии боевого соприкосновения (ЛБС).

«Военное и смежное присутствие администрации и Министерства обороны говорит о том, что это специалисты по текущей линии фронта и по текущей боевой обстановке. То есть берется поправка на положение дел на ЛБС и на линии фронта», — считает эксперт.

Он также обратил внимание, что состав делегации РФ схож с составом 2022 года. По его словам, это сделано неслучайно — Москва предлагает Киеву начать переговоры с того момента, на котором они были прерваны три года назад.

Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В основной состав также вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.

Ранее Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции.