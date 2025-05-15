На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему в состав делегации РФ в Стамбуле вошли представители МО

Политолог Пинчук: в состав делегации РФ в Стамбуле вошли эксперты по ЛБС
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле вошли представители Минобороны. По его мнению, в ходе диалога будут прорабатываться вопросы линии боевого соприкосновения (ЛБС).

«Военное и смежное присутствие администрации и Министерства обороны говорит о том, что это специалисты по текущей линии фронта и по текущей боевой обстановке. То есть берется поправка на положение дел на ЛБС и на линии фронта», — считает эксперт.

Он также обратил внимание, что состав делегации РФ схож с составом 2022 года. По его словам, это сделано неслучайно — Москва предлагает Киеву начать переговоры с того момента, на котором они были прерваны три года назад.

Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В основной состав также вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.

Ранее Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами