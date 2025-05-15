Политолог объяснил состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле неслучайно схож с составом 2022 года. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, Москва предлагает Киеву начать диалог с того момента, на котором он был прерван три года назад.

«Не с чистого листа, а именно с тех договоренностей с поправкой на так называемые реалии на земле, которые были проработаны и парафированы в ходе Стамбула-2. Об этом говорит значительная часть делегации, дублирующая фактически ту делегацию, которую представляла Россия на Стамбуле-1 — во главе с Мединским, Фоминым и всеми остальными», — отметил Пинчук.

Состав российской делегации Кремль раскрыл накануне вечером. В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В основной состав также вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин. Они представят интересы Москвы на политическом и военном уровнях.

В состав делегации от Киева, как сообщалось, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква.

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