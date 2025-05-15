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Стало известно, как работает консульство Украины в Стамбуле в день переговоров

РИА Новости: 15 мая генконсульство Украины в Стамбуле работает только по записи
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Украинское генеральное консульство в Стамбуле в течение дня 15 мая будет работать только по записи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного сотрудника учреждения.

«Все [работники] заняты. Если вы читаете новости, знаете, что происходит», — сказал источник агентства, имея в виду предстоящие переговоры между делегациями Москвы и Киева.

Российско-украинские переговоры должны состояться в Стамбуле во второй половине дня 15 мая. Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять интересы страны на встрече. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Также в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, он в качестве переговорщиков выбрал сотрудников министерства иностранных дел и своего офиса. Кроме того, в состав делегации Киева вошли военнослужащие и представители всех разведывательных служб страны. При этом сам глава государства прилетел в столицу Турции, чтобы провести переговоры с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему переговоры по Украине пройдут в Турции.

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