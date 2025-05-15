Эрдоган начал встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.
Встреча проходит в президентской резиденции Эрдогана.
По данным «Страны.ua», решение Зеленского по переговорам с российской делегацией будет оглашено по итогам встречи с турецким лидером.
До этого Зеленский назвал свой визит в Турцию посланием для президента РФ Владимира Путина.
Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.
Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.