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Эрдоган начал встречу с Зеленским

Anadolu: президент Турции Эрдоган начал встречу с Зеленским в Анкаре
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Встреча проходит в президентской резиденции Эрдогана.

По данным «Страны.ua», решение Зеленского по переговорам с российской делегацией будет оглашено по итогам встречи с турецким лидером.

До этого Зеленский назвал свой визит в Турцию посланием для президента РФ Владимира Путина.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.

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