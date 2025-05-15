Anadolu: президент Турции Эрдоган начал встречу с Зеленским в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

Встреча проходит в президентской резиденции Эрдогана.

По данным «Страны.ua», решение Зеленского по переговорам с российской делегацией будет оглашено по итогам встречи с турецким лидером.

До этого Зеленский назвал свой визит в Турцию посланием для президента РФ Владимира Путина.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.