Лавров одним словом охарактеризовал события вокруг переговоров в Турции

Разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле являются интригой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается в Стамбуле буквально в эти часы», — заявил глава МИД России на заседании Дипломатического клуба.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Мария Захарова назвала клоуном и неудачником Зеленского, оскорбившего делегацию РФ.